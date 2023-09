Comédie musicale « Jacques Pot' » Théâtre Municipal Raymond Devos Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing Comédie musicale « Jacques Pot' » Théâtre Municipal Raymond Devos Tourcoing, 26 novembre 2023, Tourcoing. Comédie musicale « Jacques Pot' » Dimanche 26 novembre, 17h00 Théâtre Municipal Raymond Devos 10€ / 8€ Après les aurevoirs, vient le temps des comptes et la jeune épouse ne compte pas s’asseoir sur la fortune du défunt mais elle n’est pas seule dans cette course à l’héritage. Dans ce 5ème opus, la troupe Censureprise vous présente de nouveaux personnages hauts en couleur et de nombreux clins d’oeils aux spectacles précédents. Un spectacle musical qui vous garantira 1h30 de pur plaisir ! Tarif normal : 10€

Tarif étudiant : 8€ Le spectacle est déconseillé aux – de 12 ans Renseignements : 03 59 63 43 53 Théâtre Municipal Raymond Devos 1 place du théâtre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://culture-billetterie.tourcoing.fr/comedie-musicale-jacques-pot-spectacle-theatre-municipal-raymond-devos-tourcoing-26-novembre-2023-css5-culturebilletterietourcoing-pg101-ri9877271.html »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634353 »}] A deux pas du centre-ville, le théâtre municipal Raymond Devos offre une programmation de concerts (opérette, variété, musique de chambre, comédies musicales…), théâtre, danse… associant également les jeunes talents. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T17:00:00+01:00 – 2023-11-26T19:00:00+01:00

2023-11-26T17:00:00+01:00 – 2023-11-26T19:00:00+01:00 dr Détails Catégories d’Évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Théâtre Municipal Raymond Devos Adresse 1 place du théâtre 59200 Tourcoing Ville Tourcoing Departement Nord Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Théâtre Municipal Raymond Devos Tourcoing latitude longitude 50.720411;3.152858

Théâtre Municipal Raymond Devos Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/