Tourcoing « Pochettes surprises » – Soirée organisée par la ville de Tourcoing, le Club 41 de Tourcoing 9 au profit de l’association les restos bébés du cœur ♥️ Théâtre Municipal Raymond Devos Tourcoing, 25 novembre 2023, Tourcoing. « Pochettes surprises » – Soirée organisée par la ville de Tourcoing, le Club 41 de Tourcoing 9 au profit de l’association les restos bébés du cœur ♥️ Samedi 25 novembre, 20h00 Théâtre Municipal Raymond Devos Tarif adulte :12 € / enfant -14 ans : 8 € Le pitch : La soirée du réveillon promet d’être belle et l’ambiance festive chez Romain qui a la bonne idée d’offrir des tickets à gratter à ses invités. Coup de chance, l’un d’entre eux gagne une jolie somme !

Enfin, coup de chance, façon de parler car ce jackpot sème le chaos dans la soirée… Les amitiés résisteront -elles à l’appât du gain ? Et vous, que feriez-vous ? Théâtre Municipal Raymond Devos 1 place du théâtre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 59 63 43 53 »}, {« type »: « link », « value »: « https://culture-billetterie.tourcoing.fr/pochette-surprise-theatre-theatre-municipal-raymond-devos-tourcoing-25-novembre-2023-css5-culturebilletterietourcoing-pg101-ri9921579.html »}] A deux pas du centre-ville, le théâtre municipal Raymond Devos offre une programmation de concerts (opérette, variété, musique de chambre, comédies musicales…), théâtre, danse… associant également les jeunes talents. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Nord, Tourcoing

