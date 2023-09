FIGHT FOR LIFE II – THE RETURN Théâtre Municipal Raymond Devos Tourcoing, 28 octobre 2023, Tourcoing.

Après le succès de 2019, « Fight For Life II » promet d’être plus beau et plus grand pour soutenir l’inclusion des enfants porteurs de handicap(s) et autistes.

Le 28 octobre 2023, dans l’enceinte du prestigieux théâtre Raymond Devos, vous assisterez à des combats incroyables (France VS Thaïlande et Champion du monde VS Champion du monde), des animations pour un show exceptionnel !

Sport, culture et surtout, solidarité sont les maîtres-mots de cette soirée !

Non seulement vous assisterez à un spectacle et des performances sportives de haut niveau, mais vous ferez aussi une bonne action : parce qu’il n’y a rien de plus beau que la vie !

Tarifs :

1ère série – 25€

2ème série – 20€

3ème série – 10€

Renseignements : 03 59 63 43 53

Théâtre Municipal Raymond Devos 1 place du théâtre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France A deux pas du centre-ville, le théâtre municipal Raymond Devos offre une programmation de concerts (opérette, variété, musique de chambre, comédies musicales…), théâtre, danse… associant également les jeunes talents.

