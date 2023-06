Chucho Valdés New Quartet Théâtre Municipal Raymond Devos Tourcoing, 26 octobre 2023, Tourcoing.

Chucho Valdés New Quartet Jeudi 26 octobre, 20h00 Théâtre Municipal Raymond Devos Tarifs (pour les 2 plateaux) : de 10€ à 35€ / concert assis – placement numéroté

Plateau 2 précédé de Monty Alexander

Le pianiste, compositeur et arrangeur cubain Chucho Valdés est la figure la plus influente du jazz afro-cubain moderne. Au cours d’une carrière s’étendant sur plus de 60 ans, à la fois en tant qu’artiste en solo ou quartet et chef de d’orchestre avec son mythique IRAKERE, Chucho Valdés a intégré des éléments de la tradition musicale afro-cubaine, le jazz, la musique classique, le rock, et plus encore, dans un style profondément personnel.

En 2023, Chucho Valdes célèbre ses 82 ans et revient avec un nouveau super quartet pour une tournée exceptionnelle.

Théâtre Municipal Raymond Devos Place du Théâtre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.tourcoing-jazz-festival.com/evenement/14-10-2023-20-00-monty-alexander-trio-chucho-vald%C3%A9s-new-quartet »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.76.98.76 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@tourcoing-jazz-festival.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T20:00:00+02:00 – 2023-10-26T22:30:00+02:00

