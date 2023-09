Sur un air de Sister Act Théâtre Municipal Raymond Devos Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Sur un air de Sister Act

Samedi 21 octobre, 19h00
Théâtre Municipal Raymond Devos

12€ / 10€ / 8 €

La pétillante Dolores, une chanteuse voulant être diva, est le témoin d'un assassinat et la police la cache dans le dernier endroit où elle aurait voulu aller … un couvent !

Spectacle drôle et dynamique à partager en famille !

Tarifs

Adulte : 12€

Réduit pour les groupes (+ de 10 personnes) : 10€

– de 12 ans : 8€

Renseignements : 03 59 63 43 53

Théâtre Municipal Raymond Devos
1 place du théâtre 59200 Tourcoing
Tourcoing 59200 Nord
Hauts-de-France

A deux pas du centre-ville, le théâtre municipal Raymond Devos offre une programmation de concerts (opérette, variété, musique de chambre, comédies musicales…), théâtre, danse… associant également les jeunes talents.

2023-10-21T19:00:00+02:00 – 2023-10-21T21:30:00+02:00

