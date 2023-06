Gabi Hartmann Théâtre Municipal Raymond Devos Tourcoing, 12 octobre 2023, Tourcoing.

Gabi Hartmann Jeudi 12 octobre, 20h00 Théâtre Municipal Raymond Devos Tarifs (pour les deux plateaux) : de 10€ à 30€ / concert assis – placement numéroté

Plateau 2 précédé de Kenny Barron solo

Voici un phénomène que l’on n’attendait pas. Ou plus. C’est une chanteuse parisienne de 31 ans, Gabi Hartmann, qui détrône Ibrahim Maalouf et Nina Simone en tête des ventes de jazz avec son premier album écrit et enregistré au gré de ses voyages entre Paris, New-York et Rio. Voilà une musicienne au parcours atypique, qui devrait marquer 2023.

Entre chanson, jazz et folk, la chanteuse l’a conçu comme une « collection de photos » rassemblées au fil du temps. Elle y chante en français, en anglais, en portugais et en arabe, accompagnée par de nombreux musiciens rencontrés à Paris et à New York, où elle a vécu il y a quelques années. Entre Mélody Gardot et Norah Jones, il y a désormais Gaby Artmann. Même producteur, Jesse Harris, mais aventure différente.

2023-10-12T20:00:00+02:00 – 2023-10-12T22:00:00+02:00

