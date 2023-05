Yom & Léo Jassef Théâtre Municipal Raymond Devos, 11 octobre 2023, Tourcoing.

Yom & Léo Jassef Mercredi 11 octobre, 20h00 Théâtre Municipal Raymond Devos

Plateau 1 suivi de Sissoko / Segal / Peirani / Parisien, « les égarés »

Beaucoup de choses ont changé chez le clarinettiste Yom. Sa musique, notamment, ni yiddish, ni jazz, ni classique, plus contemplative qu’expressionniste d’une beauté formelle et lumineuse. Le pianiste Léo Jassef le surligne avec respect, délicatesse et attention. Après l’album, « Célébration » où Yom montre toute sa dimension intime et spirituelle, il reviendra à l’automne avec un nouvel album « Alone in the light » où il part à la recherche de ses ancêtres en une véritable quête intérieure.

Théâtre Municipal Raymond Devos Place du Théâtre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.tourcoing-jazz-festival.com/evenement/11-10-2023-20-00-yom-leo-jassef-sissoko-segal-peirani-parisien-les-%C3%A9gar%C3%A9s »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@tourcoing-jazz-festival.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.76.98.76 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T20:00:00+02:00 – 2023-10-11T22:15:00+02:00

2023-10-11T20:00:00+02:00 – 2023-10-11T22:15:00+02:00

concert musique

Léa Rouaud