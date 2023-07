CASBAH MON AMOUR Théâtre Municipal Raymond Devos Tourcoing, 17 septembre 2023, Tourcoing.

CASBAH MON AMOUR Dimanche 17 septembre, 18h00 Théâtre Municipal Raymond Devos Tarif plein 12€99, Tarif réduit 8€99

La « Casbah » d’Alger, c’est la vielle ville. C’est dans ses ruelles alambiquées qui surplombent la baie d’Alger la Blanche qu’est né le Chaâbi. Dérivé de la musique arabo-andalouse, chanté en arabe dialectal ou en kabyle, c’est le genre musical le plus populaire d’Algérie tout comme le blues des afro-américains ou le flamenco espagnol.

Ce spectacle musical au nom évocateur se propose de nous dépeindre l’histoire de la musique Chaâbi, mais aussi, du quartier d’Alger où celle-ci a vu le jour. Les musiciens, accompagnés d’un comédien conteur, rendent ainsi hommage à l’Algérie, ainsi qu’aux artistes qui ont fait naître et perpétuer ce genre musical, qui puise ses racines dans les Noubas arabo-andalouses, et, qui est désormais ancré dans la culture du pays.

C’est une déclaration d’amour métaphorique à Alger et à tous les musiciens qui ont donné au Châabi ses lettres de noblesse. On s’y promène d’avant l’indépendance – en 1957, au temps d’Alger « la bien gardée » – aux tubes des années 60, 70 et 80.

Spectacle musical sur une idée originale de Méziane Azaïche – créateur du Cabaret Sauvage. Direction artistique de Mohamed Abdennour alias Ptit’ Moh.

Théâtre Municipal Raymond Devos 1 Pl. du Théatre, 59200 Tourcoing

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T18:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:30:00+02:00

