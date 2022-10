TOUS ENSEMBLE CONTRE L’ILLETTRISME Théâtre Municipal Raymond Devos Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

TOUS ENSEMBLE CONTRE L’ILLETTRISME Théâtre Municipal Raymond Devos, 12 novembre 2022, Tourcoing. TOUS ENSEMBLE CONTRE L’ILLETTRISME Samedi 12 novembre, 20h00 Théâtre Municipal Raymond Devos

Tarif normal : 15 € non Tourquennois Tarif réduit : 10 € les Tourquennois Tarif – de 12 ans : 5 € – de 3 ans : Gratuit

Spectacle de Danse Bollywood, Hip Hop, théâtre et Concert live de Mister Boulou Bala au profit de Tous Ensemble Théâtre Municipal Raymond Devos 1 place du théâtre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

A deux pas du centre-ville, le théâtre municipal Raymond Devos offre une programmation de concerts (opérette, variété, musique de chambre, comédies musicales…), théâtre, danse… associant également les jeunes talents. Organisé par le Rotary Club de Tourcoing Tarif normal : 15 € non Tourquennois

Tarif réduit : 10 € les Tourquennois

Tarif – de 12 ans : 5 €

– de 3 ans : Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-12T20:00:00+01:00

2022-11-12T22:30:00+01:00 DR

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Théâtre Municipal Raymond Devos Adresse 1 place du théâtre 59200 Tourcoing Ville Tourcoing lieuville Théâtre Municipal Raymond Devos Tourcoing Departement Nord

Théâtre Municipal Raymond Devos Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/

TOUS ENSEMBLE CONTRE L’ILLETTRISME Théâtre Municipal Raymond Devos 2022-11-12 was last modified: by TOUS ENSEMBLE CONTRE L’ILLETTRISME Théâtre Municipal Raymond Devos Théâtre Municipal Raymond Devos 12 novembre 2022 Théâtre Municipal Raymond Devos Tourcoing tourcoing

Tourcoing Nord