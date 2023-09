Les Bonnes de Jean Genet, mise en scène de Dominique Serron Théâtre Municipal Raymond Devos à Tourcoing Tourcoing, 11 avril 2024, Tourcoing.

Deux soeurs, deux domestiques au service d’une grande bourgeoise, oscillent entre fascination et détestation pour leur maîtresse. Elles convoitent ses parures, jalousent son oisiveté, et n’envisagent d’autre moyen de s’extraire de leur condition qu’en se débarrassant de leurs patrons. Dominique Serron (Le Décaméron, Le Misanthrope) réussit la prouesse de faire de cette pièce de Jean Genet, mal aimée à sa publication en 1947 mais aujourd’hui la plus jouée de l’auteur, un spectacle à deux visages, à la fois empreint d’une fascinante ambiance moderne et gothique, mais aussi drôle comme une comédie bourgeoise et policière où des tueurs branquignoles se trouveraient incapables de parvenir à leurs fins. En faisant du personnage de Madame, la patronne aux grands airs, une diva qui chante littéralement son texte sur un mode lyrique, la mise en scène transforme soudain la pièce en un réjouissant et farcesque opéra bouffe, fidèle au propos des Bonnes, mais bien loin de la réputation macabre de Genet et de son oeuvre. La musique de la pièce a été composée spécialement pour cette mise en scène, dans un parfait respect du texte original.

Théâtre Municipal Raymond Devos à Tourcoing, 59200 Tourcoing, 11 et 12 avril 2024

