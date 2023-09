Roméo et Juliette de William Shakespeare, mise en scène par Laurent Cappe Théâtre Municipal Raymond Devos à Tourcoing Tourcoing, 9 novembre 2023, Tourcoing.

Si Roméo et Juliette est un hymne à l’amour, c’est aussi une ode à la mort. C’est l’histoire d’une fulgurance. C’est un hymne à la vie car c’est l’exaltation des sentiments de la jeunesse, de la découverte de l’amour et des contraintes de la vie. C’est la pureté qui se heurte à la réalité. Dans ce fragment de temps, deux êtres se reconnaissent, comprennent qu’ils sont tout l’un pour l’autre. Seule la mort déliera ce noeud puissant. Un amour pur mais impossible. Un bonheur à portée de main que le poing du destin s’acharne à écraser. La fraîcheur et la vitalité de la jeunesse que le monde cherche à cadenasser et à raisonner. Dans notre monde où cet éphémère est la règle, où la rencontre est virtuelle, l’amour un passe-temps, Roméo et Juliette nous rappellent à la vie, à l’absolu de l’amour, à sa vérité crue, première.

Après avoir créé Le Malade Imaginaire et Cyrano de Bergerac, le Rollmops Théâtre mené par Laurent Cappe et Laurence Hibbon, s’attaque à un nouveau monument du répertoire classique. « Jamais il n’y eut d’histoire plus douloureuse que celle de Juliette et de son Roméo… » écrivait Shakespeare, mais quelle plus belle histoire à conter que celle des mythiques amants de Vérone ? Le Rollmops a mis toute sa créativité, son imaginaire, sa générosité pour sublimer le texte du barde de Stratford, dans une mise en scène incarnée, vivante, et légère sur le plan technique. Parmi l’enthousiasmante distribution régionale, les fidèles spectateurs retrouveront Renaud Hézèques, le rôle titre de Bartleby, notre dernière création en date.

Théâtre Municipal Raymond Devos à Tourcoing Place du Théâtre, 59200 Tourcoing

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T20:00:00+01:00 – 2023-11-09T22:15:00+01:00

2023-11-10T20:00:00+01:00 – 2023-11-10T22:15:00+01:00

