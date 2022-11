La Honte Théâtre Municipal Raymond Devos à Tourcoing, 8 décembre 2022, Tourcoing.

Pièce passionnante et subtile, prenant résolument le contre-pied des manichéismes de notre société d’opinion, La Honte interroge la zone grise qui peut entourer une relation dénoncée a posteriori comme un viol. Après avoir pris le public à témoin d’une soirée qui finira par un rapport sexuel entre un professeur et son étudiante, la pièce interroge encore et encore cette scène liminaire. Au cours d’une enquête, se multiplient témoignages sur les protagonistes et réflexions sur les rapports de pouvoir dans la sexualité, la question du consentement et de son expression, et certains concepts du féminisme contemporain : la culture du viol, la masculinité toxique, l’emprise patriarcale…

Menée à un rythme haletant, bien que dans une grande sobriété de mise en scène, La Honte fait tour à tour passer les spectateurs de l’envie de prendre parti au constat de la complexité de définir des intentions, de la volonté de lever l’ambiguïté des faits à la conscience de la relativité de l’expression de ressentis. Une pièce palpitante, nuancée, utile, qui, sans nul doute, continuera de nourrir les spéculations et de provoquer des débats après le spectacle.



