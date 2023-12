SONGE DU LEVANT – CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE Théâtre Municipal Pazenais Sainte-Pazanne, 12 décembre 2023 17:00, Sainte-Pazanne.

Sainte-Pazanne,Loire-Atlantique

Comme chaque année, l’école de musique de Sainte-Pazanne animera les fêtes de fin d’année avec deux concerts !.

2023-12-12 fin : 2023-12-12 17:00:00. .

Théâtre Municipal Pazenais

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Like every year, the Sainte-Pazanne music school will be bringing the festive season to life with two concerts!

Como cada año, la escuela de música Sainte-Pazanne animará las fiestas con dos conciertos

Wie jedes Jahr wird die Musikschule von Sainte-Pazanne die Feiertage zum Jahresende mit zwei Konzerten beleben!

Mise à jour le 2023-12-06 par eSPRIT Pays de la Loire