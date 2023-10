CE QUE VIT LE RHINOCÉROS LORSQU’IL REGARDA DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA CLÔTURE – COMPAGNIE UN, DEUX, TROIS…SOLEILS ! Théâtre Municipal O(L)tto Ladusch Mont Lozère et Goulet, 17 novembre 2023, Mont Lozère et Goulet.

Mont Lozère et Goulet,Lozère

Des habitants curieux avaient accouru et nous regardaient comme on observe des animaux sauvages dans un zoo.

« Qui sont ces hommes ? » demanda une petite fille.

« Ce sont des criminels de Buchenwald ! » fut la réponse d’un garçon plus âgé.

Théâtre Municipal O(L)tto Ladusch

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie



Curious locals had rushed over and were watching us like one observes wild animals in a zoo.

« Who are these men? » asked a little girl.

« They’re criminals from Buchenwald! » came the reply from an older boy.

Los curiosos lugareños se habían acercado corriendo y nos observaban como animales salvajes en un zoo.

« ¿Quiénes son estos hombres? », preguntó una niña.

« Son criminales de Buchenwald », responde un niño mayor.

Neugierige Einwohner waren herbeigeeilt und beobachteten uns, wie man wilde Tiere in einem Zoo beobachtet.

« Wer sind diese Männer? », fragte ein kleines Mädchen.

« Das sind Kriminelle aus Buchenwald! », war die Antwort eines älteren Jungen.

