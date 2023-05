SPECTACLES DES ATELIERS MUNICIPAUX Théâtre municipal Nogent-sur-Seine Catégories d’Évènement: Aube

Nogent-sur-Seine SPECTACLES DES ATELIERS MUNICIPAUX Théâtre municipal, 7 juin 2023, Nogent-sur-Seine. Nogent-sur-Seine,Aube .

2023-06-07 à ; fin : 2023-06-10 . Eur.

Théâtre municipal

Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est

Mise à jour le 2023-05-20 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise Détails Catégories d’Évènement: Aube, Nogent-sur-Seine Autres Lieu Théâtre municipal Adresse Théâtre municipal Ville Nogent-sur-Seine Departement Aube Lieu Ville Théâtre municipal Nogent-sur-Seine

Théâtre municipal Nogent-sur-Seine Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nogent-sur-seine/

SPECTACLES DES ATELIERS MUNICIPAUX Théâtre municipal 2023-06-07 was last modified: by SPECTACLES DES ATELIERS MUNICIPAUX Théâtre municipal Théâtre municipal Nogent-sur-Seine 7 juin 2023