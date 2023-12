LA FOLLE HISTOIRE DU COUPLE THEATRE MUNICIPAL Muret, 15 juin 2024, Muret.

Comment auriez-vous vécu votre vie de couple à une autre époque ? Vos disputes seraient-elles les mêmes en 1950 ? Vos enfants seraient-ils aussi chiants au moyen-âge ? Et votre belle-mère serait-elle plus sympa sous l’antiquité ?Que ce soit dans le futur ou à la préhistoire être en couple n’a jamais été simple.Produit par : Comedy Prod – Auteurs : Bertrand Fournel et Fabrice Blind – Avec : Bertrand Fournel et Caroline BalDurée : 1h25 – A partir de 12 ans.

Tarif : 17.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-06-15 à 20:30

THEATRE MUNICIPAL PLACE LEON BLUM 31600 Muret