LES FOURBERIES DE SCAPIN THEATRE MUNICIPAL Muret, 22 mars 2024, Muret.

Le grand classique de Molière : mensonges, trahisons, vengeances et coups de théâtreEn l’absence de leurs pères partis en voyage, Octave, fils d’Argante a épousé Hyacinte, jeune fille pauvre et de naissance inconnue, tandis que Léandre, fils de Géronte, est tombé amoureux d’une jeune Bohémienne, Zerbinette, de passage dans la ville.Mais voici qu’Argante, père d’Octave, et Géronte, père de Léandre, rentrent avec des projets de mariage pour leurs enfants. Les deux fils implorent l’aide de Scapin, valet de Léandre. Celui-ci s’engage à tout arranger afin de faire triompher l’amour et la jeunesse.Mensonges, trahisons, vengeances et coups de théâtre vont alors se succéder pour mettre en lumière toutes les… fourberies de Scapin…Produit par : Compagnie du Petit matin – Auteur : Molière – Mise en scène : Bruno Abadie – Avec : Faustine Crestey, Swan Starosta (ou Marine Roualdes), Thierry Calas, Mallory Casas, Axel Mur et Bruno Abadie – Piano : Swan StarostaDurée : 1h30 – A partir de 10 ans.

Tarif : 17.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-22 à 20:30

THEATRE MUNICIPAL PLACE LEON BLUM 31600 Muret