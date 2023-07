CINÉCO : LES 3 MOUSQUETAIRES Théâtre municipal Mont Lozère et Goulet, 14 août 2023, Mont Lozère et Goulet.

Mont Lozère et Goulet,Lozère

Sortie en : 2023 – Durée : 02h01min – Genre : Politique, Historique, Aventure – Origine : France (VF) – De : Martin Bourboulon

Dans un Royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femme….

2023-08-14 fin : 2023-08-14 . EUR.

Théâtre municipal

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie



Released in : 2023 – Running time: 02h01min – Genre: Politics, History, Adventure – Origin: France (VF) – By: Martin Bourboulon

In a kingdom divided by religious wars and threatened with invasion by England, a handful of men and women…

Estrenada en : 2023 – Duración: 02h01min – Género: Política, Historia, Aventura – Origen: Francia (VF) – Por: Martin Bourboulon

En un reino dividido por las Guerras de Religión y amenazado de invasión por Inglaterra, un puñado de hombres y mujeres…

Veröffentlicht in: 2023 – Dauer: 02h01min – Genre: Politik, Historisch, Abenteuer – Herkunft: Frankreich (VF) – Von: Martin Bourboulon

In einem Königreich, das durch die Religionskriege gespalten und von einer Invasion Englands bedroht ist, wird eine Handvoll Männer und Frauen…

Mise à jour le 2023-07-03 par 48 – OT Mont Lozère