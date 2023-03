CONCERT HELENE DESAINT | ALTO ET PIANO Théâtre municipal Mayenne Catégorie d’Évènement: Mayenne

CONCERT HELENE DESAINT | ALTO ET PIANO Théâtre municipal, 1 avril 2023, Mayenne . CONCERT HELENE DESAINT | ALTO ET PIANO Place Juhel Théâtre municipal Mayenne Mayenne Théâtre municipal Place Juhel

2023-04-01 – 2023-04-01

Théâtre municipal Place Juhel

Mayenne

Mayenne . Inspirée par le dialogue des interprètes et compositeurs, Hélène Desaint affectionne la musique de chambre et le répertoire contemporain Dans le cadre de l’ARCO, la saison cordes du conservatoire +33 2 43 11 19 73 Théâtre municipal Place Juhel Mayenne

dernière mise à jour : 2023-03-14 par

Détails Catégorie d’Évènement: Mayenne Autres Lieu Mayenne Adresse Mayenne Mayenne Théâtre municipal Place Juhel Ville Mayenne Departement Mayenne Tarif Lieu Ville Théâtre municipal Place Juhel Mayenne

Mayenne Mayenne Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mayenne /

CONCERT HELENE DESAINT | ALTO ET PIANO Théâtre municipal 2023-04-01 was last modified: by CONCERT HELENE DESAINT | ALTO ET PIANO Théâtre municipal Mayenne 1 avril 2023 mayenne Place Juhel Théâtre municipal Mayenne Mayenne Théâtre Municipal Mayenne

Mayenne Mayenne