Représentation théâtrale Toi, moi, eux Théâtre municipal Mayenne, 24 mars 2023, Mayenne. Représentation théâtrale Toi, moi, eux Vendredi 24 mars, 18h00 Théâtre municipal Mayenne Entrée libre Dans le cadre des semaines d’éducation contre les discriminations portées localement par le collectif mayennais Unissons nos différences, l’association du Mémorial organise un stage théâtre proposé à une classe de 3ème du collège Jules Ferry de Mayenne, autour du thème de l’altérité, de la citoyenneté, de la lutte contre les discriminations et la vigilance.

Accompagné par Marielle Biehl, professeure de théâtre au Conservatoire de Mayenne Communauté, et en lien avec le pôle vigilance et citoyenneté du Mémorial des Déportés de la Mayenne, le projet se déroulera sous la forme d’un stage de deux jours au Théâtre Municipal, suivi d’une restitution publique le vendredi 24 mars 2023. Théâtre municipal Mayenne Place Juhel Mayenne Mayenne 53100 Résidence Montana Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0243088735 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T18:00:00+01:00 – 2023-03-24T19:00:00+01:00

theatre altérité Affiche réalisée par les élèves de 3ème E du collège Jules Ferry Mayenne

