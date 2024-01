QUAI DES ORFEVRES THEATRE MUNICIPAL LE COLISEE Lens, mardi 26 mars 2024.

Huis clos chez l’artiste peintre Noël Martin, qui semble particulièrement nerveux à l’annonce du meurtre. En mari jaloux, il soupçonne sa femme, Belle, si courtisée, de lui mentir sur la nature de ses relations avec feu Weylberg. – Un film noir au théâtre – L’arrivée du commissaire Maria sème le trouble dans le ménage et pousse Noël dans un état d’anxiété toujours plus intense. Manifestement il a quelque chose à cacher et l’enquête semble toujours tourner autour de lui.

Tarif : 13.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-03-26 à 20:00

Réservez votre billet ici

THEATRE MUNICIPAL LE COLISEE 12 RUE DE PARIS 62300 Lens 62