STEPHANE THEATRE MUNICIPAL LE COLISEE Lens, 16 février 2024

Elle s’appelle Stéphane, elle a 25 ans. Rienque son prénom dit tout de ses contrastes.Suisse par des parents mélomanes, la jeuneartiste baigne dans la musique depuis petite,se passionnant alors pour la guitare avantd’écrire, plus tard, ses propres chansons. Pourelle, c’est l’évidence. Armée d’une énergiebrute, une insolence rock’n’roll et une tendrepoésie, Stéphane raconte aujourd’hui seshistoires, et celles des autres comme si ellesétaient siennes. Avec un naturel désarmant,elle devient finalement celle qu’elle doit être.Comme si c’était écrit.Après avoir dévoilé une partie de sonunivers sur son 1er titre « Douleur je fuis »(un des titres de la nouvelle scène qui ale plus performé en 2021), Stéphane nousemmène désormais dans un monde idéalsur l’espiègle et engagé « Green Dream »,son 1er single officiel. Son refrain, « loin desparticules fines » et de « l’effet de serre »,se révèle d’une efficacité redoutable. Il estde ces mélodies que l’on entend pour lapremière fois avec cette sensation qu’ellesont finalement toujours existé.Avec ses premières chansons éclatantes,Stéphane impose avec évidence sesmultiples talents, sans s’excuser d’être là.Là pour longtemps.

Tarif : 13.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-02-16 à 20:00

THEATRE MUNICIPAL LE COLISEE 12 RUE DE PARIS 62300 Lens