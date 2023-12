FARY THEATRE MUNICIPAL LE COLISEE Lens Catégorie d’Évènement: Lens FARY THEATRE MUNICIPAL LE COLISEE Lens, 6 février 2024, Lens. Texte : Fary et Jason BrokerssAvec : FaryMise en scène : Paul DechavanneScénographie : Julien Mairesse

Tarif : 16.00 – 30.20 euros.

Tarif : 16.00 – 30.20 euros.

Début : 2024-02-06 à 20:00

THEATRE MUNICIPAL LE COLISEE
12 RUE DE PARIS
62300 Lens

THEATRE MUNICIPAL LE COLISEE Lens 62 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lens/