THAIS THEATRE MUNICIPAL LE COLISEE Lens Catégorie d’Évènement: Lens THAIS THEATRE MUNICIPAL LE COLISEE Lens, 26 janvier 2024, Lens. Si le matin, devant le miroir, vous vousdîtes que la vie ne vous a pas gâtée.Si vous ne pouvez pas vous empêcherde mettre les pieds dans le plat. Siavec des amis comme les vôtres, vousn’avez pas besoin d’ennemis. Si votre viesentimentale ressemble à un désert.Rassurez-vous, vous n’êtes pas seule !La vie de Thaïs est bien pire que la votreet vous allez vite vous sentir tout desuite mieux. Thaïs boit, sort, ades parents qui ont oubliéde grandir, de l’eczéma, del’asthme tout en fumant unpaquet par jour et se tapedes réveils gueule debois/pilule du lendemain de professionnel !

Tarif : 16.00 – 30.20 euros.

Début : 2024-01-26 à 20:00 Réservez votre billet ici THEATRE MUNICIPAL LE COLISEE 12 RUE DE PARIS 62300 Lens Détails Catégorie d’Évènement: Lens Autres Code postal 62300 Lieu THEATRE MUNICIPAL LE COLISEE Adresse 12 RUE DE PARIS Ville Lens Departement 62 Lieu Ville THEATRE MUNICIPAL LE COLISEE Lens Latitude 50.428495 Longitude 2.830856 latitude longitude 50.428495;2.830856

