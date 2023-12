GABOR THEATRE MUNICIPAL LE COLISEE Lens Catégorie d’Évènement: Lens GABOR THEATRE MUNICIPAL LE COLISEE Lens, 23 janvier 2024, Lens. Dans un monde où toute forme de viesemble avoir disparu, Gabor, personnagesolitaire et fantastique, doit terminer laconstruction d’une machine appelée«Harmonie». C’est elle qui doit luipermettre de retrouver l’Humanité.Un spectacle musical,familial et enchanteur.

Tarif : 7.50 – 13.00 euros.

Début : 2024-01-23 à 20:00 Réservez votre billet ici THEATRE MUNICIPAL LE COLISEE 12 RUE DE PARIS 62300 Lens Détails Catégorie d’Évènement: Lens Autres Code postal 62300 Lieu THEATRE MUNICIPAL LE COLISEE Adresse 12 RUE DE PARIS Ville Lens Departement 62 Lieu Ville THEATRE MUNICIPAL LE COLISEE Lens Latitude 50.428495 Longitude 2.830856 latitude longitude 50.428495;2.830856

