Mémoire d’eau Théâtre Municipal La Ferté-sous-Jouarre, 29 novembre 2023, La Ferté-sous-Jouarre.

Françoise Ascal

Françoise Ascal vit et travaille dans un village de Seine-et-Marne. Elle est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages. Elle a longtemps animé des ateliers d’art plastique en milieu hospitalier. Elle collabore régulièrement avec des peintres, vidéastes et musiciens.

À travers différentes formes (poèmes, récits, notes de journal, livres d’artistes) ses textes interrogent la matière autobiographique, croisent l’intime et le collectif dans le souci de se confronter, selon les mots de Pavèse, au « métier de vivre « . Le Centre National du Livre lui a accordé plusieurs bourses de création (1993, 1999, 2003 et 2016).

Elle a été l’invitée de nombreux festivals en France (Voix de la Méditerranée, Les Tombées de la nuit, Musique et Mémoire, etc.) et à l’étranger (Rencontre internationale des Ecrivains de Montréal, Festival Mondial de Poésie de Caracas au Venezuela). Elle est membre du comité de rédaction de remue.net.

Mémoire d’eau

Ce spectacle a pour origine un désir. Celui d’un père qui souhaite sensibiliser sa fille de moins de trois ans à la cause environnementale de l’eau. Car pense-t-il, cet enjeu au centre des débats de notre société concerne plus que jamais nos enfants. Mais comment aborder ce sujet avec eux, quand ils sont si jeunes, si ce n’est par le biais de l’art ? Ainsi est né ce spectacle poétique et immersif Mémoire d’eau — qui abordera en musique les thèmes de l’eau et de la pollution.

« Coupés du monde et de leur quotidien, immergés dans cet espace sonore, visuel et poétique, les enfants et leurs familles pourront (nous l’espérons) vivre une expérience sensible partagée, recréatrice de liens avec la nature. »

Marie-Christine Mazzola

Marie-Christine Mazzola, mise en scène | Gaël Ascal, création sonore et musicale | Céline Perrigon, scénographe | Avec Brice Cousin (en cours de distribution)

Production La Charmante compagnie Coproduction La Ferme Corsange de Bailly-Romainvilliers (en cours de production)

Théâtre Municipal Rue de l'Abreuvoir, 77260 La Ferté-sous-Jouarre La Ferté-sous-Jouarre 77260 Seine-et-Marne Île-de-France

2023-11-29T10:30:00+01:00 – 2023-11-29T11:00:00+01:00

Théâtre Musique

© Gaël Ascal