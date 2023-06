Ciné-conférence – La Strada Théatre Municipal La Celle-Saint-Cloud La Celle-Saint-Cloud Catégories d’Évènement: La Celle-Saint-Cloud

Ciné-conférence – La Strada
Dimanche 11 juin, 17h00
Théatre Municipal
Venez assister à la Ciné-conférence autour du film La Strada (1h55) en version restaurée 4K inédite, film de Frederico Fellini, avec Giuletta Masina, Anthony Quinn, Richard Basehart…

Cette ciné-conférence sera animée par Laurent Galinon, journaliste, réalisateur de documentaires, ancien correspondant à Rome pour France Télévisions, il partagera sa passion pour les films de patrimoine dans le cadre de ciné-clubs ou de rétrospectives en festivals avec une préférence pour le cinéma italien dans toute sa richesse, sa diversité et sa vitalité. Tarif normal : 7€

Tarif réduit : 5,70€

Pour les moins de 14 ans : 4€
Théatre Municipal
8 Av. Charles de Gaulle, 78170 La Celle-Saint-Cloud
La Celle-Saint-Cloud

