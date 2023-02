Théâtre-débat : Mathilde, Jacques et les autres Théâtre municipal Forges-les-Eaux Catégories d’Évènement: Forges-les-Eaux

Seine-Maritime

Théâtre-débat : Mathilde, Jacques et les autres Théâtre municipal, 31 mars 2023, Forges-les-Eaux. Théâtre-débat : Mathilde, Jacques et les autres Vendredi 31 mars, 14h00 Théâtre municipal Un spectacle à l’initiative des élus du canton de Forges-les-Eaux pour éclairer avec humour, grâce et poésie, les difficultés rencontrés par les aidants. Théâtre municipal Place des pavillons, 76440 Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie Etre aidant, ce n’est ni un métier, ni un devoir, alors si aidants nous sommes, nous avons aussi envie de rire, envie de pleurer, besoin de continuer à vivre. Le théâtre encourage l’échange d’idées et libère les émotions.

Les élus du canton de Forges-les-Eaux invitent tous les seniors à une représentation permettant d’aborder un thème qui nous touche tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00

2023-03-31T15:30:00+02:00 Compagnie Vol de Nuit

Détails Catégories d’Évènement: Forges-les-Eaux, Seine-Maritime Autres Lieu Théâtre municipal Adresse Place des pavillons, 76440 Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux Ville Forges-les-Eaux lieuville Théâtre municipal Forges-les-Eaux Departement Seine-Maritime

Théâtre municipal Forges-les-Eaux Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/forges-les-eaux/

Théâtre-débat : Mathilde, Jacques et les autres Théâtre municipal 2023-03-31 was last modified: by Théâtre-débat : Mathilde, Jacques et les autres Théâtre municipal Théâtre municipal 31 mars 2023 Forges-les-Eaux Théâtre municipal Forges-les-Eaux

Forges-les-Eaux Seine-Maritime