LEHMANNS BROTHERS ● Concert Mardi 16 janvier 2024, 20h30 Théâtre municipal Tarifs : 18€ (plein tarif) – 14€ (CE et groupes) – 10€ (étudiants, moins de 20 ans, demandeurs d’emploi, personnes non imposables).

Bien loin des banquiers de New-York, c’est à Angoulême qu’en 2012, dans un petit garage de l’avenue Lehmann, se sont retrouvés cinq lycéens en option musique, frères de groove partageant la même passion pour les rythmes-afro-américains.

Des années plus tard, ce groupe a déjà impressionné l’auditoire en assurant les premières parties de Macéo PARKER, Fred WESLEY, Electro Deluxe.

Avec son triangle rythmique infernal qu’appuient des cuivres enflammés, on ne résiste pas longtemps à leur répertoire qui donne des fourmis dans les jambes et transforme chacun de leur concert en une grand’messe du groove !

Les accords de jazz fusionnent avec des éléments de hip-hop, de neo-soul et de house. Derrière ce son unique, on retrouve les influences de James BROWN, Jamiroquai, The Roots ou encore A Tribe Called Quest.

« C’est la garantie d’avoir du soleil plein les enceintes et une ligne de basse mortelle pour vous faire bouger ». Une décharge de joie et d’énergie positive.

Julien ANGLADE : chant & claviers – Alvin AMAIZO : guitare – Clément JOURDAN : basse – Dorris BIAYENDA : batterie, percussions – Jordan SOIVIN : trombone – Jonas MUEL : saxophone Ténor

Théâtre municipal 22 rue Rabelais 85200 Fontenay-le-Comte

2024-01-16T20:30:00+01:00 – 2024-01-16T22:00:00+01:00

