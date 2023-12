LEHMANNS BROTHERS THEATRE MUNICIPAL Fontenay Le Comte, 16 janvier 2024, Fontenay Le Comte.

Les Lehmanns Brothers relèvent le défi du mélange entre jazz, funk et afrobeat. Derrière ce son unique, fait de rythmes explosifs et de voix incroyables, on retrouve les influences de James Brown, Jamiroquai ou The Roots. Leurs concerts sont exaltants et chaleureux. Une vraie décharge de joie et d’énergie positive, qui vous donne des fourmis dans les jambes !

Tarif : 12.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-01-16 à 20:30

THEATRE MUNICIPAL 22 Rue Rabelais 85200 Fontenay Le Comte 85