Vosges . Les AJT de Monthureux le Sec présentent une pièce de René Bruneau « Maman y’a papa qui bouge encore! »

et ont le grand plaisir de se produire au Théâtre Municipal d’Epinal au profit des Restos du coeur des Vosges.

Les AJT de Monthureux le Sec présentent une pièce de René Bruneau « Maman y'a papa qui bouge encore! »

et ont le grand plaisir de se produire au Théâtre Municipal d'Epinal au profit des Restos du coeur des Vosges.

Venez passer un bon moment devant cette comédie drôle en 3 actes. « L'enfer, est, dit-on, pavé de bonnes intentions. C'est ce que doit penser Félix lorsque, dans son univers feutré et masculin, déboulent Donatienne et sa fille Clémentine ! Lui, est une ancienne gloire de la danse. Elles, sont les deux seules femmes de sa vie, qu'il a fait rechercher pour soulager sa conscience : Donatienne fut un petit rat de l'Opéra qu'il séduisit, engrossa et abandonna. Au soir de son existence, il a décidé de leur léguer sa belle maison de Neuilly. » Réservations à l'office de tourisme d'Epinal +33 6 72 50 13 51

