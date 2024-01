LINDIGO à Viviers (07) Théâtre Municipal de Viviers Viviers, vendredi 29 mars 2024.

LINDIGO à Viviers (07) La démarche de LINDIGO ne s’enferme ni dans la nostalgie, ni dans les carcans d’une mémoire stérile. Les fondations servent l’élan, et les racines construisent l’avenir : c’est le « Maloya Power ». Vendredi 29 mars, 21h00 Théâtre Municipal de Viviers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T21:00:00+01:00 – 2024-03-29T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-29T21:00:00+01:00 – 2024-03-29T23:00:00+01:00

Faire vivre un style musical traditionnel, s’en saisir et s’en inspirer pour le remettre au goût du jour, en le métissant d’influences afrobeat, musiques mandingues ou afro-cubaines, c’est le pari de Lindigo, groupe de maloya le plus populaire de la Réunion.

Après déjà 20 ans d’existence, 1500 concerts et sept albums, les huit membres du groupe savent mieux que personne mettre en mouvement le plus sage des publics. Une transe jubilatoire qui réchauffera les corps et les cœurs !

Leur 8e album va paraître en mars 2024.

Organisé par SMAC 07

–

Un concert anoncé sur l’Agenda de Madagascar-musiques.net

–

Théâtre Municipal de Viviers Avenue du Jeu de Mail, 07220 Viviers Viviers 07220 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/287145770983193 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.smac07.com/evenement/LINDIGO_2024-03-29/ »}]

MADAGASCAR LA REUNON