Sortie officielle du livre La cité du barrage de Viviers/Saint-Montan Vendredi 16 septembre 2022, 18h00 Théâtre municipal de Viviers

Le Pays d’art et d’histoire présentera son livre sur la mémoire et l’histoire de la cité du barrage de Viviers / Saint Montan, fruit d’un travail de recherche en archives et de récolte de témoignages. Suivra, une projection du film « La Cité en partage » de l’association La Petite Ourse sur les souvenirs des habitants. La publication sera en vente à cette occasion. (1h30)

Théâtre municipal de Viviers Avenue du Jeu de Mail, 07220 Viviers Viviers 07220 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes http://www.vivaraismeridional.fr [{« link »: « https://www.vivaraismeridional.fr/post/journ%C3%A9es-europ%C3%A9ennes-du-patrimoine »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-16T18:00:00+02:00 – 2022-09-16T19:30:00+02:00

© PahVm 2022