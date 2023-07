Visites du théâtre municipal de Sens Théâtre municipal de Sens Sens, 17 septembre 2023, Sens.

Visites du théâtre municipal de Sens Dimanche 17 septembre, 11h00, 14h00, 15h30 Théâtre municipal de Sens Visite par groupes de 35 personnes maximum, sur inscription.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez le théâtre municipal de Sens. Des visites commentées et une exposition historique sur le bâtiment, co-animées par le directeur du théâtre et un chargé de recherche du service Inventaire et Patrimoine de la Région Bourgogne-Franche-Comté, vous seront proposées.

Théâtre municipal de Sens 21 boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 83 81 00 [{« type »: « link », « value »: « http://www.ville-sens.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 86 83 81 00 »}] C’est en 1879 que l’on décida de construire un nouveau théâtre. La première pierre fut posée en 1881 et, le 16 juillet 1882, l’œuvre de l’architecte Lefort fut inaugurée avec des artistes de l’Académie nationale de musique et de la Comédie française. Petit théâtre à l’Italienne inscrit à l’inventaire des Monuments historiques, il est situé sur l’ancien cimetière de l’Hôtel-Dieu et fut inauguré le 16 juillet 1882. Un guide publié en 1897 le décrit ainsi : « Le théâtre est un élégant bâtiment moderne servant aux troupes de passage intermittent. La salle est coquette et bien disposée, et la scène fort spacieuse pour une salle de dimensions modestes ».

