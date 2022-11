Conférence: crise climatique: du mondial au local Théâtre municipal de SAINT-DIZIER, 8 décembre 2022, Saint-Dizier.

Conférence: crise climatique: du mondial au local Jeudi 8 décembre, 18h30 Théâtre municipal de SAINT-DIZIER

Entrée libre

Dans le cadre de son cycle de conférences bimestrielles la ville de Saint-Dizier et la LPO Champagne-Ardenne organise une conférence sur le thème « Crise climatique: du mondial au local! »

Théâtre municipal de SAINT-DIZIER Place Aristide Briand Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

Canicules plus fréquentes et intenses, perturbation du cycle de l’eau, alternances de périodes de pluviométries violentes et de sécheresses… les effets du dérèglement climatique sont aujourd’hui bien visibles et sans équivoque.

S’il correspond à une modification durable du climat à l’échelle planétaire, le changement climatique a également des effets et des impacts au niveau local. Des impacts qui peuvent être très différents d’une région à l’autre mais qui s’intensifieront au cours des prochaines décennies.

Docteur en physique de l’atmosphère et président de l’association de Climatologie de Haute-Marne, Alexandre Berger interviendra sur ces différents sujets à l’occasion de cette conférence ouverte à tous.



