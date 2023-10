Noce Théâtre municipal de Nevers Nevers, 16 novembre 2023, Nevers.

Noce Jeudi 16 novembre, 18h30 Théâtre municipal de Nevers 12 €

Au sein de leur duo Cluster Table, Sylvain Lemêtre et Benjamin Flament déploient déjà un attirail de percussions assez impressionnant, sorte d’improbable bric-à-brac où les tambours et cymbales jouxtent les cloches, bols tibétains et autres ustensiles chinés dans les magasins de bricolage. Ajoutez à cette panoplie non pas un, mais deux pianos, soit quelque cinq cents cordes frappées par cent soixanteseize marteaux, le tout actionné par les vingt doigts experts de Roberto Negro et Denis Chouillet, et vous obtiendrez non pas un double duo, non pas un quartette, mais bien une sorte de gigantesque et rutilante machine à sons ! … > https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-37/noce

Théâtre municipal de Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T18:30:00+01:00 – 2023-11-16T19:30:00+01:00

concert jazz

© Pierre Raynard