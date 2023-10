Arnault Cuisinier « The Source » Théâtre municipal de Nevers Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre Arnault Cuisinier « The Source » Théâtre municipal de Nevers Nevers, 15 novembre 2023, Nevers. Arnault Cuisinier « The Source » Mercredi 15 novembre, 12h15 Théâtre municipal de Nevers 5 € On connaissait Arnault Cuisinier en contrebassiste à la sonorité ample, au placement rythmique infaillible, au choix de notes toujours juste. Et voilà qu’on le découvre de surcroît chanteur et songwriter !.… > https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-37/arnaud-cuisinier Théâtre municipal de Nevers Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-37/arnaud-cuisinier »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T12:15:00+01:00 – 2023-11-15T13:15:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

