Andreas Schaerer Trio Théâtre municipal de Nevers Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre Andreas Schaerer Trio Théâtre municipal de Nevers Nevers, 14 novembre 2023, Nevers. Andreas Schaerer Trio Mardi 14 novembre, 18h30 Théâtre municipal de Nevers 12 € Chanteur, Andreas Schaerer ? Pas tout à fait, ou en tout cas : pas tel que vous l’imaginez. Disons plutôt : vocaliste tout-terrain, cascadeur du micro, émulateur d’instruments, percussionniste buccal (ou beatboxer, si vous préférez), appareil phonatoire générateur de sons en tout genre… > https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-37/andreas-schaerer-trio Théâtre municipal de Nevers Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-37/andreas-schaerer-trio »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T18:30:00+01:00 – 2023-11-14T19:30:00+01:00

2023-11-14T18:30:00+01:00 – 2023-11-14T19:30:00+01:00 festival jazz © Gregor Hohenberg Détails Catégories d’Évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Théâtre municipal de Nevers Adresse Nevers Ville Nevers Departement Nièvre Age max 99 Lieu Ville Théâtre municipal de Nevers Nevers latitude longitude 46.98766;3.15772

Théâtre municipal de Nevers Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/