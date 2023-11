Mad Maple Théâtre municipal de Nevers Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Mad Maple
Lundi 13 novembre, 12h15
Théâtre municipal de Nevers
5 €

Imaginez, non pas un orchestre, mais plutôt un foisonnement de sons, où les timbres des instruments s'entremêleraient intimement à des bandes manipulées en temps réel, nous plongeant dans un monde immersif résonnant des bruissements d'une nature en danger : forêts, glaciers, tempête…

> https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-37/mad-maple

Nevers
Nièvre
Bourgogne-Franche-Comté

2023-11-13T12:15:00+01:00 – 2023-11-13T13:15:00+01:00

festival jazz

