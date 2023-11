Louise Jallu « Piazzolla Nuevo » Théâtre municipal de Nevers Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Louise Jallu « Piazzolla Nuevo »
Dimanche 12 novembre, 17h00
Théâtre municipal de Nevers
Nevers
de 9,50 à 16 €

À vingt-quatre ans, Louise Jallu faisait déjà sensation avec la parution de Francesita (« La petite Française »), audacieux double album consacré aux grands maîtres du tango. Avec Piazzolla 2021, la révélation du bandonéon récidive en consacrant cette fois un disque entier au légendaire créateur du tango nuevo…

> https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-37/louise-jallu

