« La librairie de Monsieur Jean » Comédie musicale de Julien Joubert Dimanche 2 avril 2023, 17h00 Théâtre Municipal de Nevers

Info billetterie (tarifs / gratuité) : 8 Euros – Gratuit – de 16 ans Billetterie sur place

« Une librairie, un nouveau libraire, la pluie, une jeune fille, des livres, une histoire… Une belle rencontre autour de la poésie pour réviser vos classiques. »

Ce conte musical est interprété par le chœur CRESCENDO sous la direction de Sophie ARNOULT, accompagné au piano par Emmanuel KISWA professeur au Conservatoire de Musique et d’Art dramatique de Nevers et de Philippe DUFOUR narrateur.

