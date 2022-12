Par la fenêtre… ou pas Théâtre municipal de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

FANTAISIE FERROVIAIRE Après plusieurs voyages et quelques changements, le train M7 à destination de Venise entre en gare de Nevers. Mais les 7 dépasseront-ils Dijon ? Théâtre municipal de Nevers 8 place des Reines de Pologne, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 7 personnages coincés dans un compartiment de train… 7 personnages et autant de bonnes raisons de fuir en Vénétie… Ils portent dans leur valise le secret de leur vie chaotique. Ils se croisent, ils se frôlent, ils s’effleurent, c’est inévitable ! Et vont finir par vider leur sac et révéler leur passé tourmenté… Mais les 7 dépasseront-ils Dijon ? Une fantaisie ferroviaire à l’écriture rythmée et insicive, servie par une mise en scène burlesque, des chorégraphies décalées, un espace sonore percutant. Le Théâtre de Mademoiselle 7 vous invite à monter dans le train et espère vous embarquer dans sa folie… Le théâtre de Mademoiselle 7

TEXTE Pierre Notte

MISE EN SCÈNE Marie Julie de Coligny

MUSIQUE Olivier Niaudot

AVEC Aurélie Gandolfi, Olivier Niaudot, Florence Obéa, Frédéric Isasa, Marie Vallaude, Valérie Donzelot-Chamoire, Violaine Jourdain

