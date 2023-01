Chapitre 3 – Keren Ann & Irène Jacob – Où es-tu ? Théâtre Municipal de Nevers, 3 février 2023, Nevers.

Tarif : 15€, 10€ (réduit : adhérents de l’association Tandem, moins de 25 ans, demandeurs d’emploi)

Théâtre Municipal de Nevers Place des Reines de Pologne, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

+33 3 86 68 47 41 http://www.theatrenevers.fr

Avec la complicité de Joëlle Bouvier

Au printemps 2020, empêchées de se voir comme le reste du monde, Keren Ann à Paris et Irène Jacob dans les Cévennes commencent une conversation qu’elles donnent à voir et à entendre sur Instagram. Le principe est simple : chaque dimanche soir, Keren Ann, souvent accompagnée d’une guitare, chante une chanson de son répertoire à laquelle Irène répond avec un texte sous forme de poésie. Parfois la guitare de Keren Ann vient aussi se glisser sous les mots d’Irène, donnant vie à un éphémère morceau de musique parlée.

Les chansons de Keren Ann, à travers la voix d’Irène, rencontrent les mots de Charles Bukowski, Charles Baudelaire, Andrée Chedid, Paul Eluard… Plus tard, Irène et Keren Ann se demandent comment prolonger cet échange inédit. Sur scène ? Dont acte. « Où es-tu ? » est aujourd’hui un spectacle qui se voit et s’écoute non plus sur un écran mais en vrai.



