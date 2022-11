Yaacobi et Leidental Théâtre municipal de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Yaacobi et Leidental Théâtre municipal de Nevers, 27 novembre 2022, Nevers. Yaacobi et Leidental Dimanche 27 novembre, 17h00 Théâtre municipal de Nevers

Prix 10-12 euros

Spectacle de théâtre Théâtre municipal de Nevers 8 Place des Reines de Pologne 58000 NEVERS Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Synopsis – Spectacle en 30 tableaux mêlant chants, dialogues et complicité avec le public, cette pièce raconte l’histoire de deux hommes qui tombent littéralement sous le charme des belles formes d’une femme. Ce trio amoureux à l’humour ravageur découvre les aléas de la vie : amour, passion, regrets, disputes, folies ! Avec humour et chansons, ces personnages nous racontent leur histoire, le quotidien de leur existence et de leurs tourments au travers du rire et du burlesque. Ils passent davantage de temps à questionner leur existence plutôt que de réaliser leurs aspirations. D’une manière insolite, cette pièce parle de la beauté et la cruauté de la vie de ces petits gens qui pourrait se résumer en cette unique question : Comment concrétiser ses rêves et laisser une trace de son existence sur terre ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-27T17:00:00+01:00

2022-11-27T18:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Théâtre municipal de Nevers Adresse 8 Place des Reines de Pologne 58000 NEVERS Ville Nevers lieuville Théâtre municipal de Nevers Nevers Departement Nièvre

Théâtre municipal de Nevers Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Yaacobi et Leidental Théâtre municipal de Nevers 2022-11-27 was last modified: by Yaacobi et Leidental Théâtre municipal de Nevers Théâtre municipal de Nevers 27 novembre 2022 Nevers Théâtre Municipal de Nevers Nevers

Nevers Nièvre