Zoé rencontre Petit Ours Brun au Théâtre ! Théâtre Municipal de Nevers, 26 novembre 2022, Nevers. Zoé rencontre Petit Ours Brun au Théâtre ! Samedi 26 novembre, 10h30 Théâtre Municipal de Nevers

Gratuit, Sur inscription

La Médiathèque Jean Jaurès ouvre la malle aux histoires, mais au Théâtre pour une séance exceptionnelle ! Théâtre Municipal de Nevers Place des Reines de Pologne, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

+33 3 86 68 47 41 http://www.theatrenevers.fr Venez assister à nos séances d’histoires destinées aux 18 mois – 3 ans, elles vont vous faire rêver ! Attention, exceptionnellement cette heure du conte se passera au Théâtre Municipal, puisque Zoé a décidé de passer du temps avec son ami, Petit Ours Brun.

