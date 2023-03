Cérémonie de remise des Prix du 38e Prix du Jeune Écrivain Theatre Municipal de Muret Muret Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Muret

Cérémonie de remise des Prix du 38e Prix du Jeune Écrivain Theatre Municipal de Muret, 25 mars 2023, Muret. Cérémonie de remise des Prix du 38e Prix du Jeune Écrivain Samedi 25 mars, 17h30 Theatre Municipal de Muret Entrée libre Cérémonie de remise des Prix du 38e Prix du Jeune Écrivain Créé en 1984, le Prix du Jeune Écrivain est ouvert aux jeunes de 16 à 26 ans jamais publiés. Il récompense des œuvres de fiction (nouvelles, contes ou récits) écrites en langue française. Véritable incitation à écrire, il a pour but de promouvoir le renouvellement de la littérature romanesque de langue française, en France ou dans le reste du monde.

De nombreux lauréats du PJE ont poursuivi leur chemin d’écriture parmi lesquels Marie Darrieussecq (prix Medicis 2013), Ingrid Astier (prix Paul Féval de la SGDL 2010), Kaouther Adimi (prix de la Vocation 2011), Jean-Baptiste Del Amo (Goncourt du premier roman 2009), Clémentine Beauvais (prix Sorcières 2016), François-Henri Désérable (Grand prix du Roman de l’Académie Française 2021), Miguel Bonnefoy (Prix des Libraires 2021).

Cette année, nos 12 jeunes lauréats nous viennent de Maurice, Madagascar, Cameroun, Québec, Suisse et France. Ils composent notre nouvelle promotion, 38ème du nom, et rejoignent la grande famille du PJE. Venez rencontrer ces nouvelles voix de la littérature lors d’une soirée exeptionnelle ! Pour en savoir plus : https://www.pjef.net/saison/25-mars-ceremonie-de-remise-du-38e-prix-du-jeune-ecrivain/ Theatre Municipal de Muret Place Léon Blum, 31600 Muret Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.pjef.net/saison/25-mars-ceremonie-de-remise-du-38e-prix-du-jeune-ecrivain/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T17:30:00+01:00 – 2023-03-25T19:00:00+01:00

2023-03-25T17:30:00+01:00 – 2023-03-25T19:00:00+01:00 ©Juliette Lefèvre

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Muret Autres Lieu Theatre Municipal de Muret Adresse Place Léon Blum, 31600 Muret Ville Muret Departement Haute-Garonne Lieu Ville Theatre Municipal de Muret Muret

Theatre Municipal de Muret Muret Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/muret/

Cérémonie de remise des Prix du 38e Prix du Jeune Écrivain Theatre Municipal de Muret 2023-03-25 was last modified: by Cérémonie de remise des Prix du 38e Prix du Jeune Écrivain Theatre Municipal de Muret Theatre Municipal de Muret 25 mars 2023 Muret Theatre Municipal de Muret Muret

Muret Haute-Garonne