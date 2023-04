Block Party – Cie BurnOut | Jann Gallois Théâtre municipal de Fontainebleau Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Block Party – Cie BurnOut | Jann Gallois Théâtre municipal de Fontainebleau, 8 mai 2023, Fontainebleau. Block Party – Cie BurnOut | Jann Gallois Lundi 8 mai, 19h00 Théâtre municipal de Fontainebleau Entrée Libre Une block party est, dans la culture américaine, une fête de quartier qui réunit un voisinage autour de quelques musiciens. Les block parties ont vu leur popularité augmenter à partir des années 1970, notamment à New York dans des boroughs (municipalités locales) tels que Harlem, le Queens, Brooklyn ou le Bronx. Les block parties ont eu une influence très importante sur l’éclosion de la culture hip-hop. La compagnie BurnOut vous propose de faire un voyage dans le temps et de découvrir les musiques qui ont marqué l’histoire du rap et du hip hop grâce aux sélections musicales du DJ Selecta Seb, tout en apprenant les mouvements phares de la danse Hip Hop (Break et Popping) avec les danseurs de la compagnie qui vous entrainent dans une fête joyeuse et participative. Un bon moment assuré ! Théâtre municipal de Fontainebleau 9 Rue Dénecourt, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-08T19:00:00+02:00 – 2023-05-08T20:30:00+02:00

2023-05-08T19:00:00+02:00 – 2023-05-08T20:30:00+02:00 block party participatif Pauline Crépin

Détails Catégories d’Évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Théâtre municipal de Fontainebleau Adresse 9 Rue Dénecourt, 77300 Fontainebleau Ville Fontainebleau Departement Seine-et-Marne Age min 1 Age max 99 Lieu Ville Théâtre municipal de Fontainebleau Fontainebleau

Théâtre municipal de Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

Block Party – Cie BurnOut | Jann Gallois Théâtre municipal de Fontainebleau 2023-05-08 was last modified: by Block Party – Cie BurnOut | Jann Gallois Théâtre municipal de Fontainebleau Théâtre municipal de Fontainebleau 8 mai 2023 Fontainebleau Théâtre municipal de Fontainebleau Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne