Concèrt de Barrut Théâtre municipal de Domfront Domfront en Poiraie, 22 février 2024 19:30, Domfront en Poiraie.

Concèrt de Barrut Jeudi 22 février 2024, 20h30 Théâtre municipal de Domfront 5€ > 10€

Composé de 3 chanteuses, 4 chanteurs et un percussionniste, venus des rives du nord de la Méditerranée, Barrut sillonne les routes, et les chœurs battent. Avec ses compositions originales imprégnées de la vigueur du chant populaire, BARRUT tire sa fièvre et l’expression de sa révolte dans une musique sans cesse tendue au-dessus de la folie du monde. Impliquées dans le mouvement des polyphonies traditionnelles et des musiques actuelles, l’énergie et la douceur de la musique de BARRUT cheminent dans cet interstice grisant, festif et subversif, de tous temps malmené et de tous temps investi : la poésie. Après 10 années d’existence et plus de 400 concerts, Barrut continue son travail d’exploration, d’introspection et d’expression, affinant et affirmant toujours plus la singularité de son verbe et de sa musicalité, et donnant vie à une polyphonie unique, à la fois actuelle et sans âge.

Voix, percussions, compositions et arrangements : Erwan Billon, Titouan Billon, Delphine Grellier, Olivier Grolleau, Samuel Grolleau, Audrey Hoyuelos, Maud Séguier, Jordi Cantagrill

Théâtre municipal de Domfront Place de Burgwedel 61700 Domfront en Poiraie Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-22T20:30:00+01:00 – 2024-02-22T23:00:00+01:00

concèrt occitan

Ox’Ivent