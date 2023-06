Théâtre : Les Belles-Soeurs d’Eric Assous Théâtre municipal de Barbaste Barbaste, 11 juin 2023, Barbaste.

Barbaste,Lot-et-Garonne

Dans “Les belles sœurs”, Francky a invité ses deux frères et leurs épouses dans la maison de banlieue où il vient d’emménager avec sa femme Nicole.

Cette dernière a pris l’initiative d’inviter également Talia, la secrétaire de son mari… une véritable bombe.

La venue de cette jeune femme sème le trouble et l’inquiétude des trois frères..

Théâtre municipal de Barbaste

Barbaste 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



In Les belles s?urs, Francky has invited his two brothers and their wives to the suburban house he has just moved into with his wife Nicole.

His wife Nicole has taken the initiative of inviting Talia, her husband?s secretary? a real bombshell.

The arrival of this young woman is a source of worry for the three brothers.

En Les belles s?urs, Francky ha invitado a sus dos hermanos y a sus esposas a la casa de las afueras a la que acaba de mudarse con su mujer Nicole.

Su esposa Nicole también ha tomado la iniciativa de invitar a Talia, la secretaria de su marido… una auténtica bomba.

La llegada de esta joven inquieta a los tres hermanos.

In Les belles s?seurs lädt Francky seine beiden Brüder und deren Frauen in das Haus in der Vorstadt ein, in das er und seine Frau Nicole gerade eingezogen sind.

Nicole lädt auch Talia, die Sekretärin ihres Mannes, ein – eine echte Bombe.

Die Ankunft der jungen Frau sorgt für Unruhe unter den drei Brüdern.

