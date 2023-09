ROBERT SCHUMANN THEATRE MUNICIPAL – COULOMMIERS Coulommiers, 28 mars 2024, Coulommiers.

ROBERT SCHUMANN THEATRE MUNICIPAL – COULOMMIERS a lieu à la date du 2024-03-28 à 20:30:00.

Tarif : 12 à 27.5 euros.

Voilà une alliance détonante ! Entre romantisme et modernité, rupture et tradition, Adam Laloum, lepianiste français spécialiste invétéré de l’œuvre de Schumann, rejoint l’un des quatuors à cordes qui renouvelle le plus le répertoire de la musique de chambre aujourd’hui : le quatuor Hanson. Carte blanche leur a été donnée par La Belle Saison pour porter à la scène trois chefs-d’œuvre, quintessence du romantisme allemand et de son héritage.Œuvres :Robert SCHUMANN : Quatuor op.41 (alternance des 3 quatuors) Alban BERG : Quatuor Op. 3Robert SCHUMANN : Quintette pour piano et cordesDistribution :Piano Adam LaloumQuatuor Hanson : Violon Anton HansonViolon Jules DussapAlto Gabrielle LafaitVioloncelle Simon Dechambre

THEATRE MUNICIPAL – COULOMMIERS

RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE Coulommiers 77120

